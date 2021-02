Bergstraße.. Im Kreis Bergstraße sind heute 26 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet, es handelt sich um eine 68-jährige Person aus Lampertheim. Die Gesamtzahl liegt damit bei 263. Die Stadt Bensheim hat die meisten Opfer (51) zu verzeichnen. Stark betroffen sind auch Lampertheim (48) und Heppenheim (30). Nur aus Lautertal und Gorxheimertal wurden bisher keine mit oder an Corona Verstorbenen gemeldet.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 6903 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (7), Heppenheim (2) und Lorsch (2) sowie aus Abtsteinach, Biblis, Bürstadt, Fürth, Groß-Rohrheim (3), Lampertheim (2), Mörlenbach, Viernheim (3) und Wald-Michelbach (2).

Dem Kreis sind zurzeit 626 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 57 Patienten behandelt. Darunter sind 50 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

14 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bekannt. Ein Großteil der Fälle stehe im Zusammenhang mit den vorhergehenden Infektionen in Lampertheim und Gorxheimertal. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 39 Fälle der Virusmutation B.1.1.7 bekannt.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 272 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 100,32 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen weiter auf 87 sinken, da die Fallzahlen auch heute deutlich unter denen der Vorwoche (61) liegen.

In Hessen ist die Zahl der Infektionen heute um 658 gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand 0 Uhr) stieg die Gesamtzahl damit auf 177.988 an. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 67 auf 5296. dpa/tm