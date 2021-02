Lampertheim. Die Lampertheimer Baugenossenschaft hat zwei neue Projekte fertiggestellt. In die beiden Mehrfamilienhäuser im Wacholderweg 18 in Neuschloß und in der Sophie-Scholl-Straße im Baugebiet Rosenstock können ab 1. März die Mieter einziehen. In beiden Häusern stehen insgesamt 25 neue Wohnungen zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1

15 Sozialwohnungen sind es in Neuschloß. Dort hatte die Baugenossenschaft auf einem Grundstück der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas im Januar 2020 die Grundsteinlegung begangen. Das Gebäude bietet Platz für insgesamt knapp 60 Personen. Die Wohnungen verfügen über Barrierefreiheit; sie sind mit Terrassen beziehungsweise Balkonen ausgestattet. Das Dach wird begrünt und ist zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage versehen. Zwei Bienenvölker sollen hier angesiedelt werden, die der BG-eigenen Honigmarke zuliefern sollen. Gemeinsam mit Energieried will die Baugenossenschaft zudem ein öffentliches E-Sharing-Angebot machen sowie eine öffentliche E-Tankstelle einrichten. Obendrein soll ein Elektro-Lastenrad auf Mietbasis zur Verfügung gestellt werden.

In der Sophie-Scholl-Straße sind zehn Wohnungen entstanden, die frei vermietet werden. Im Gegenzug stellt die Stadt anderweitig Wohnungen zur Verfügung, die unter die Mietpreisbindung gelangen. Auch das Gebäude in der Sophie-Scholl-Straße wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Erster Spatenstich war im Oktober 2019. urs