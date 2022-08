2400 Euro für die Tafel

Lampertheim. Bei dem ökumenischen Spargelfest-Gottesdienst im Stadtpark in Lampertheim kam viel neues Wissen zusammen. So wurde ein Zusammenhang zwischen dem Spargelanbau und dem Spargelgenuss auf der einen Seite und dem Glauben an Gott auf der anderen Seite hergestellt. Darüber hinaus wurde eine stolze Kollekte von 1152 Euro gesammelt. Die Kollekte wird – wie angekündigt – von den Kirchengemeinden verdoppelt, so dass sich die Lampertheimer Tafel über insgesamt 2400 Euro freuen darf. red (Bild: Ev. Lukasgemeinde Lampertheim)

