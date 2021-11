Lampertheim. Ob als Geschenk oder für den eigenen Gebrauch: Die neuen Adventskalender der Evangelischen Lukasgemeinde Lampertheim sind da und mit ihnen je 24 Türchen voller Vorfreude. Die Verantwortlichen und die Unterstützer stimmen damit die Besitzer auf Weihnachten ein. Der Verkauf der Adventskalender – für fünf Euro das Stück – hat schon begonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer schnellen Kaufentscheidung kann man sich den beliebten Adventskalender sichern und dabei etwas Gutes tun, denn der Reinerlös fließt in die Sanierung des Daches der Domkirche. Auf dem Wochenmarkt oder im Foyer der Notkirche werden die Kalender angeboten, es gibt eine limitierte Auflage von 1000 Stück. Die Kalender sind fortlaufend nummeriert und die jeweilige Nummer ist die Losnummer.

Noch fehlen der große Tannenbaum und die Weihnachtskrippe, gearbeitet von Wolfgang Wegner, im Altarraum des Gotteshauses. Aber mit Blick auf den Bereich werden die Vorstellung des Adventskalenders und der Organisatoren vorgenommen. Hermann Schneibel war Kirchenvorsteher und der Ideengeber für den Kalender.

Mit Wiedererkennungswert

Den Impuls hatte er einst vom Mannheimer Lions-Club mit nach Lampertheim gebracht. „Das Aussehen des Adventskalenders ist wegen dem Wiedererkennungswert immer so geblieben“, erklärt Pfarrerin Sabine Sauerwein das Layout mit weihnachtlichem Motiv in der Domkirche. Das hatte die Fotografin und Kirchenvorsteherin Stefanie Eichler ehemals aufgenommen und ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Jetzt kam der Kalender zum elften Mal heraus. Zuvor hatte Hermann Schneibel sein Amt in die Hände der Kirchenvorsteherin Elke Rectanus gelegt. In diesem Jahr sollen auch die Konfirmanden in den Verkauf der Kalender mit eingebunden werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pfarrerin Sauerwein bedankt sich für das Engagement von Schneibel und Rectanus sowie den Sponsoren aus der Lampertheimer Geschäftswelt, die den Menschen Freude und täglich Geschenke bieten. Die Palette reicht von Aquaristikartikel, über Backwaren und Friseurleistungen bis hin zur Floristik. „Wir konnten auch neue Unterstützer gewinnen, wie die Biedensand-Bäder, den Weltladen und Christinas Käseladen“, freut sich Sauerwein. Bei den Gewinnen handelt es sich um Sachpreise und Gutscheine, die bis spätestens 31. Januar kommendes Jahres gegen Vorlage des Adventskalenders abgeholt werden müssen. Welche Gewinnnummern gezogen wurden, erscheint ab 1. Dezember täglich im Südhessen Morgen und auf der Homepage der Lukasgemeinde,

Der Verkauf des Adventskalenders erfolgt zu Zeiten des Wochenmarktes auf dem Großen Schillerplatz, samstags 9 bis 12 Uhr, und im Foyer der Notkirche, donnerstags 16 bis 18 Uhr.