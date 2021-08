20 Neuinfektionen am Freitag im Kreis

Kreis Bergstraße. Sechs Neuinfektionen in Lampertheim, fünf in Bensheim, drei in Bürstadt, zwei in Lorsch und jeweils eine in Groß-Rohrheim, Heppenheim, Mörlenbach und Rimbach: Insgesamt 20 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt am Freitagabend.

In Rimbach ist ein Pflegeheim betroffen. Wie das Landratsamt weiter berichtet, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 11.419 Infektionsfälle registriert worden.

Dem Kreis sind zurzeit 185 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden vier Corona-Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei drei weiteren besteht ein Verdacht. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute eine Inzidenz von 29,6 (Vortag: 31,4) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Morgen wird dieser Wert wieder über 30 steigen.

382 neue Infektionen kamen in Hessen hinzu. Die Inzidenz beträgt laut RKI 29,0.

