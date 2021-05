20 Neuinfektionen am Freitag im Kreis

Kreis Bergstraße. 20 Neu-Infektionen meldet das Landratsamt am Freitag im Kreis: 1x Bensheim; 2x Bürstadt; 1x Fürth; 1x Gorxheimertal; 2x Grasellenbach; 4x Lampertheim; 3x Mörlenbach; 1x Rimbach; 2x Viernheim; 2x Wald-Michelbach; 1x Zwingenberg. Insgesamt sind es somit 10.913 nachgewiesene Infektionsfälle.

Neu betroffen sind die Adam-Karillon-Schule in Wald-Michelbach, Heinrich-Böll-Schule in Fürth und eine Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach.

Das RKI gibt die Inzidenz für den Kreis Bergstraße heute mit 41,8 an. Morgen ist sie etwas niedriger.

Derzeit befinden sich 10 Patienten mit einer bestätigten Infektion mit SARS-CoV-2 in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße und 2 Patienten mit einer Verdachtskonstellation. Insgesamt befinden sich 13 Bergsträßerinnen und Bergsträßer mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung.

