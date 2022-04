181 Spender geben Lebenssaft

Lampertheim. Der Bedarf an Blut kennt keine Feiertage. Da viele Kliniken Operationen nachholen müssen, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten, sind mehr Spenden notwendig, wie es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) heißt. Das klinische Personal muss notfalls mit Blutkonserven Leben zu retten. Dazu kommt, dass die Haltbarkeit von Blut begrenzt ist.

Viel Engagement der Helfer

In der Altrheinhalle hatte sich am Samstag das Helferteam um DRK-Bereitschaftleiter Christian Schmidt schon vor dem Spendenbeginn eingefunden, um die Halle so vorzubereiten, dass der reibungslose Ablauf bei der Blutspende funktioniert. Maßgebend ist in solchen Fällen auch das Einhalten der erforderlichen Pandemieregeln, wie es vom DRK heißt. Es gilt ohnehin die 3-G-Regel, der Antigentest darf nicht länger als 24 Stunden und der PCR-Test nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Wie der Verantwortliche vom Roten Kreuz Lampertheim, Christian Schmidt, erzählt, kann man auch 24 Stunden nach einer Impfung problemlos zur Blutspende kommen.

Die Bereitschaft ist ungebrochen, wie das Ergebnis am Ende der Lampertheimer DRK-Aktion zeigt. 181 Spendenwillige hatten sich eingefunden, wobei das Alter der Spender mittlerweile von 69 auf 71 Jahre verlängert wurde, vorausgesetzt ein ärztliches Attest belegt gesundheitliche Unbedenklichkeit. Nicht jeder lässt sich gerne Blut nehmen. „Alles halb so schlimm“, lautete der Kommentar eines Erstspenders nach der Blutentnahme.

Immerhin, 18 Erstspender kamen am Samstag, um ihren Lebenssaft zu spenden. „Das ist besonders erfreulich“, wie Christian Schmidt betonte. Er ist seit 17 Jahren Mitglied im DRK Lampertheim und seit 16 Jahre in der Funktion des Bereitschaftsleiters tätig. „Ich hätte nie gedacht dass ich diese freiwillige Tätigkeit so lange ausführe, denn immerhin ist ein 15- bis 20-stündiger Aufwand in der Woche notwendig, um alle damit verbundenen Aufgaben zu erfüllen“, resümiert Schmidt.

Vor allen Dingen die Kollegialität seiner Mitstreiter und das soziale Umfeld im Ortsverband motivierten ihn. Entscheidend für den reibungslosen Ablauf sei, dass sich genügend freiwillige Helfer zur Verfügung stellen. Immerhin müsse man für einem Blutspendetermin acht Stunden für den Auf- und Abbau einrechnen. Dabei ist auch der Hausmeister der Altrheinhalle eingebunden, der ebenfalls seine Freizeit an einem Ostersamstag opfert, wie Schmidt unterstreicht. Weil viel Arbeit und Engagement hinter den Kulissen nötig ist, sei es auch wichtig, dass angemeldete Blutspender rechtzeitig absagten, wenn sie den Termin nicht wahrnehmen können, appelliert Schmidt an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen.