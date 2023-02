17 Taufen, drei Hochzeiten

Hofheim. Die katholische Pfarrgemeinde St. Michael hat ihre Jahresstatistik für 2022 fertiggestellt. Demnach wurden 17 Kinder getauft und damit in die Pfarrgemeinde aufgenommen. 15 Kinder gingen zur Erstkommunion, drei Paare schlossen den Bund der Ehe. 24 Personen verstarben, zwei traten wieder in die Pfarrgemeinde ein. Aus dem Spenden- und Kollektenaufkommen des Jahres 2022 ragten an Einzelpositionen die Sternsingeraktion mit 1386 Euro, die Caritas-Sommersammlung (1360 Euro), die Sonntagskollekte (2212 Euro), der Förderverein St. Michael mit 5592 Euro sowiedie Aktion Adveniat (1038 Euro) und Spenden für die Kirche in Höhe von 892 Euro heraus. fh

