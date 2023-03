17 Erstspender begrüßt

Lampertheim. Beim jüngsten Blutspende-Termin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Lampertheim konnten insgesamt 212 Spendewillige begrüßt werden. Da nicht alle möglichen Termine im Vorfeld reserviert und einzelne auch nicht wahrgenommen wurden, hatten Spender die Möglichkeit, kurzfristig und ohne Termin an der Aktion teilzunehmen. Daher lohnt es sich immer noch kurz vor Beginn der Spende auf der Homepage oder in der App nach eventuell freigewordenen Plätzen zu schauen, denn auch Kurzentschlossene sind jederzeit bei der Blutspende willkommen. Allerdings kann es hierbei dann zeitweise zu Wartezeiten kommen. Im 15-Minuten-Rhythmus wurden diesmal die Spendenwilligen in die Altrheinhalle eingelassen.

Spenden darf jeder ab 18 Jahren und bis zur Vollendung des 69. Lebensjahres. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Mit einem ärztlichen Attest dürfen auch Freiwillige bis zum vollendeten 71. Lebensjahr spenden. Unterlagen, die der Hausarzt für den Blutspendedienst ausfüllen muss, erhält man bei der örtlichen Blutspende.

Der Vorteil für die Spender liegt dabei klar auf der Hand: Das gespendete Blut wird kostenlos untersucht. Festgestellt werden die Blutgruppe und der Rhesusfaktor. Das Blut wird auf HIV, Hepatitis B und C sowie auf Syphilis getestet und der Leberwert wird bestimmt. Seit Februar ist das Tragen einer Maske auf den Spendeterminen nicht mehr vorgeschrieben, wird allerdings noch empfohlen.

Insgesamt 212 Spendenwillige aus Lampertheim und Umgebung fanden sich in den Räumen der Altrheinhalle ein. Im Anschluss an die Anmeldung wurden die Spendewilligen, vor der eigentlichen Spende, durch die anwesenden Ärzte des Blutspendedienstes untersucht und es fand eine Laboruntersuchung der Spende statt.

192 Personen wurden zu der Spende zugelassen, darunter waren 17 Erstspender. Die hohe Anzahl an Erstspendern freute die Helfer besonders und lässt sie positiv in die Zukunft blicken.

Insgesamt waren fünf Helfer präsent. Da aufgrund der Einschränkungen kein Imbiss angeboten werden konnte, bekamen die Spendenwilligen eine Präsenttüte mit einem Getränk, einer Tafel Schokolade, Chips und einem Laugenbrötchen.

Der nächste Blutspendetermin findet am Samstag, 27. Mai, statt. Genaue Informationen zu den Zeiten und dem Spendeort werden rechtzeitig bekannt geben. red