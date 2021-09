17 Damen, 350 Kilo Zwetschgen

Hofheim. Das Einkochen von Zwetschgen zu Latwerge hat beim Hofheimer Landfrauenverein eine lange Tradition. Jahr für Jahr schrecken die Landfrauen nicht vor dieser äußerst arbeitsintensiven Aufgabe zurück. Bei der ersten Vorsitzenden Birgit Biebesheimer wurden zunächst die 350 Kilogramm Zwetschgen entkernt. 17 Damen befanden sich hierbei im Einsatz, so dass dieser Arbeitsteil nach gut zwei Stunden erledigt war.

Weitaus aufwendiger gestaltete sich dann im Wochenverlauf das Einkochen des Mus. Drei große Kessel standen hierfür bei der Familie Herweck zur Verfügung. Als diese richtig befeuert waren, ging es ans Einkochen. Mehr als zehn Stunden zog sich die Prozedur, ständig war das erhitzte Obst zu rühren.

„Die Zwetschgen sind dieses Jahr anders“, befand eine der Damen beim beschwerlichen Rühren mit den langen hölzernen Vorrichtungen. Beigefügt wurde ein Latwergegewürz, Essig und reichlich Zucker, sicherlich einige Kilogramm. Zwischendurch wird dann immer einmal wieder probiert und ein Geschmackstest vorgenommen. Eine willkommene Hilfe war den Landfrauen Moritz Wetzel. „Er rührt ununterbrochen“, freute sich Ulrike Hofmeister-Knaup über den einzigen Mann in der Runde, vor allem als das Obst frisch eingefüllt und schwer zu rühren war. Das Finale bildete dann noch das Abfüllen des Latwerge in die Gläser. Wenn in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt in Hofheim stattfinden kann, soll der Latwerge dort zum Verkauf angeboten werden. fh