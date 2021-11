16 Erstspender leisten Beitrag

Lampertheim. Das Blutspenden eine nützliche Sache ist und der Allgemeinheit dient, ist unbestritten und für viele der Anlass, regelmäßig den Dienst des Roten Kreuzes (DRK) aufzusuchen. Das Rote Kreuz wirbt denn auch unermüdlich für seine Blutspendetermine und weist immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, zu spenden, um Unfallopfern oder Schwerkranken zu helfen.

15 000 Bluttransfusionen werden täglich in Deutschland benötigt, um Leben zu retten. Momentan besteht durch die Pandemie sogar ein erhöhter Bedarf an Blut, denn während der Coronarzeit wurden viele Operationen aufgeschoben, welche jetzt verstärkt nachgeholt werden müssen. Dazu kommt das die Reserven an Blut zum Teil eine sehr kurze Haltbarkeit haben, sodass eine gezielte Vorratshaltung nicht möglich ist.

Gute Voraussetzungen

In der Altrheinhalle fand am Samstag in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Roten Kreuz eine weitere Blutspendenaktion statt. Kai Günderoth, zweiter Vorsitzender des Ortsvereins, war diesmal für die begleitende Organisation verantwortlich. Schon seit seiner frühen Jugend ist er beim Roten Kreuz tätig. Dazu gehörte auch freiwilliger Dienst im Freibad oder das Fahren eines Rettungswagens. „Ich habe halt ein Helfersyndrom“, erklärt er lächelnd im Gespräch.

Früher war der Stützpunkt in der Florianstraße der Blutspendeort. Seit der Pandemie ist man in die Altrheinhalle ausgewichen, um die notwendigen Abstände einzuhalten und um größere Bewegungsfreiheit zu haben. Die Halle bietet alle Voraussetzungen um den Hygieneregeln gerecht zu werden: Getrennte Zu- und Abgänge sowie die übersichtliche Halle, wo sowohl das Blut entnommen wird als auch die notwendigen Voruntersuchungen und Formalitäten erledigt werden können. Am Ausgang gibt es wie immer für jeden Spender ein kleines Präsent mit Süßigkeiten, dazu kann auch eine Suppe, in Gläsern abgefüllt, mitgenommen werden. Dabei hat man auch auf vegetarische Vorlieben Rücksicht genommen.

Am Ende konnte sich das Ergebnis der Aktion wieder sehen lassen. Immerhin 169 Spender hatten den Weg in die Altrheinhalle gefunden. 152 konnten zur Blutentnahme weitergeleitet werden, darunter waren 16 Erstspender. Die sonst üblichen Ehrungen für Vielspender sind zur Zeit ausgesetzt. sto