Lampertheim. Das Familienzentrum der katholischen Pfarrgemeinde St, Michael in Lampertheim erhält 15700 Euro vom Land. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer in einer Pressemitteilung mit. Zum Familienzentrum der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael in Lampertheim, zu dem auch eine KiTa gehört, stehe Personen aller Altersgruppen als Beratungs- und Unterstützungsraum zur Verfügung und begleite und unterstütze Familien in ihrem Alltag. „Diese segensreiche Arbeit wird von der Hessischen Landesregierung gefördert und die Pfarrgemeinde erhält in diesem Jahr 15 700 Euro an Unterstützung“, informierte Bauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitläufiges Angebot

Heike Kissel-Eltrop, die Leiterin des Katholischen Familienzentrums in Hofheim, freute sich über die neuerliche Zuwendung, nachdem bereits vor zwei Jahren rund 18 000 Euro nach Hofheim flossen. Die Summe werde dafür verwendet, das tägliche Sozialraumangebot zu leisten und zu gestalten. Dieses werde immer weitläufiger, wie Kissel-Eltrop gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Neben unterschiedlichen Kursangeboten und Workshops zählten hierzu etwa auch Beratungen. Nutznießer seien alle Ziel- und Altersgruppen, gleichermaßen Familien, Alleinstehende und Senioren. Per Antragstellung bemühe sich das Familienzentrum regelmäßig um die Landeszuwendung.

Susanne Straub, Geschäftsträgerin der katholischen Familieneinrichtungen, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Geld für ganzheitliche Hilfe Mehr erfahren Kirchen Der Sound der Posaune Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Oldtimer-Treffen Historische Vehikel rund um den Dom Mehr erfahren

214 solcher Familienzentren existieren in Hessen. Die Aufgabe der Familienzentren ist es, Familien ganzheitlich und wohnortnah zu unterstützen. Von der Hessischen Landesregierung erhalten die Familienzentren eine Förderung von jeweils bis zu 18 000 Euro pro Jahr. In diesem Jahr sind es insgesamt über 4 Millionen Euro hessenweit. red/fh