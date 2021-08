Für den Kreis Bergstraße hat das Landratsamt am Mittwochabend 70 neue Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen sind auch Städte und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Redaktion, auch eine Kita in Viernheim. In unserer Auflistung nennen wir zunächst die Zahl der Neuinfektionen, in Klammern stehen die akuten Fälle:

Lampertheim: 6 (59)

Viernheim: 6

...