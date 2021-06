120 Tennisspieler bei LK-Turnier

Hofheim. Bereits zum achten Mal war der TC Hofheim (TCH) Ausrichter des DS-Automobilecups, einem Leistungsklassenturnier, das alle Erwartungen der Verantwortlichen übertraf. An zwei Turniertagen fanden sich rund 120 begeisterte Tennisakteure auf der Clubanlage des TC Hofheim sowie auf der des Kooperationspartners TG Bobstadt ein, der ebenfalls mehrere Plätze zur Verfügung stellte. Die Zuschauer bekamen spannende und hochklassige Spiele zu sehen. Der angebotene Abziehservice wurde durch Spieler der Jugendabteilung geleistet und kam nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen sehr gut an.

Neue Wirtin besteht Feuertaufe

Auf der Anlage in Hofheim herrschte an beiden Tagen Hochbetrieb. Die neue Vereinswirtin des TCH, Anna Gueli, mit ihrem Team bestand ihre Feuertaufe mit Bravur, wie TCH-Chef Peter Bischer bestätigte. Der Dank der Verantwortlichen galt insbesondere dem Sponsoring von Antonio Mazzone vom Hofheimer KIA-Autohaus und Turnier-Namensgeber DS-Automobile.

Rainer Niederhöfer vom TCH feierte zwei Siege in der Klasse der Herren 50. © FH

Auch das große Kuchenbüfett zugunsten der Jugendabteilung fand guten Absatz bei den Besuchern. Um die Turnierleitung kümmerten sich Horst Geyer und Moritz Wetzel. Christian Müller fungierte als Oberschiedsrichter. Sie wurden in Bobstadt und Hofheim tatkräftig von weiteren Vorstandskollegen unterstützt, ohne die ein solches Mammutturnier nicht durchzuführen wäre.

Teilnehmer aus anderen Verbänden

Die Teilnehmer des Leistungsklassenturniers hatten allesamt zwei Partien zu bewältigen, sei es im Aktivenbereich oder den zahlreichen Altersklassen, die ausgeschrieben und angeboten wurden. Dabei kamen Akteure von weit her angereist, sogar aus anderen Landesverbänden, um das Angebot zu nutzen und Leistungsklassenpunkte zu sammeln. Unter den Startern befanden sich aber auch zahlreiche Lokalmatadoren.

In der Damenkonkurrenz verzeichnete die Bibliserin Paula Rauch zwei Siege über Gegnerinnen aus Bad Soden und Bonn. Die Herrenkonkurrenz war fest in Hofheimer und Bobstädter Hand. Nikita Tatsch besiegte Felix Schramm (6:0/6:2), Tim Schneider seinen Hofheimer Vereinskollegen Nicolas Graf in drei Sätzen mit 6:1/4:6/10:5. Schramm siegte im zweiten Einzel gegen Schneider (6:4/6:0), während Tatsch sich dem Bobstädter David Pazina in zwei Sätzen mit 2:6/1:6 geschlagen geben musste. Graf konnte dann sein zweites Match erfolgreich gestalten.

Jeweils einen Sieg und eine Niederlage verzeichneten Nils Schade und Benedikt Nold vom gastgebenden TCH, während Tim Dejung zweimal auftrumpfte. Auf Messers Schneide stand die Partie gegen Stefan Hofmann von der TG Bobstadt (4:6/7:6/11:9), etwas leichter tat sich Dejung gegen den Hofheimer Alexander Rank im Dress der Bobstädter beim 6:3/6:2-Zweisatzerfolg. Zweimal musste sich Eric Diesner (TCH) geschlagen geben.

Zwei Siege bei den TCH-Damen 40

Ohne lokale Beteiligung verlief das Turnier in der Altersklasse der Damen 30. Sandra Vranjkovic vom TC Hofheim feierte bei den Damen 40 zwei ungefährdete Zweisatzsiege. Hannelore Gugumus als einzige Hofheimer Teilnehmerin bei den Damen 50 gewann eine ihrer beiden Partien. David Janusz vom TCH kam bei den Herren 30 ebenfalls zu einem Erfolg in seinen beiden Spielen.

Das Turnier der Herren 40 sowie der Herren 60 verlief komplett ohne lokale Konkurrenz. Mit jeweils zwei Erfolgen trumpften bei den Herren 50 die beiden Hofheimer Christian Hahl und Rainer Niederhöfer groß auf. Heiko Schade kam nur zu einer Partie, die er knapp in drei Sätzen abgeben musste. fh