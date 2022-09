1100 Euro für die Ukrainehilfe

Hofheim. Das katholische Familienzentrum St. Michael darf sich über eine neuerliche Geldspende freuen. Diesmal waren mit Lothar Bauer ein Vertreter der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) sowie Brigitte Karrasch vom Café Originell in die Kirchstraße 59 gekommen, um die stattliche Summe 1100 Euro für das Angebot des Familienzentrums rund um den Ukrainetreff zu überreichen. Der Betrag resultiert aus dem Erlös des Frühjahrsmarktes vom 3. April dieses Jahres, der mit sechs Ausstellern und einer großen Tombola erfolgreich gestaltet wurde.

Die beiden Hauptorganisatoren hatten diesen Event von Beginn an damit beworben, gezielt Hilfe für ukrainische Gäste in Hofheim leisten zu wollen. Den gleichzeitigen Weltkindertag am Tag der Übergabe nutzte Heike Kissel-Eltrop, Leiterin des Familienzentrums, dazu, das Förderangebot des Familienzentrums für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine vorzustellen. Neben dem längst etablierten wöchentlichen Ukrainetreff, bei dem zuletzt einige neue Gesichter begrüßt werden konnten, gilt der Blick den Kindern und Jugendlichen. So wurde eine Sprachförderung und Sprachunterstützung ins Leben gerufen. Für die anwesenden Kinder und Jugendlichen hatte Kissel-Eltrop bereits Geschenke dabei, die aus dem Frühjahrsmarkterlös angeschafft wurden.

Spielerisch Deutsch lernen

Zwei 14-jährige ukrainische Mädchen erhielten Spiele, die es ihnen ermöglichen, die deutsche Sprache zu lernen. Unterstützt werden sie dabei von Paul Eltrop. Für den musikalisch begabten Vlad gab es einen Gutschein, um Noten und Notenständer zu kaufen, dazu eine Unterrichtsstunde am Keyboard. Der Jugendliche Kyrill freute sich über einen Basketball, für beide Jungs besteht zudem das Angebot, einen Schlagzeugschnupperkurs zu belegen. Finanzielle Unterstützung wurde der 19-jährigen Vlada in Aussicht gestellt, um ihr Kunststudium in der Ukraine zu fördern. In Hofheim malt sie seit vielen Wochen mit den Kindern. Für die ukrainischen Gäste übersetzte „Sprachfee“ Lydia Keil, „ohne sie hätten wir ein wirkliches Problem“, lobte Kissel-Eltrop die Tätigkeit der Übersetzerin. Den Zusammenhalt im Ukrainetreff des Familienzentrums als Anlaufstelle bezeichnete Heike Kissel-Eltrop längst als familiär, „es ist eine Gemeinschaft entstanden“. Ähnlich sieht das auch Katrin Scholl, „wir können ihre Familien nicht ersetzen, aber hier haben sie jemanden, wir sind uns gegenseitig ans Herz gewachsen“. fh