1000 Euro für Hilfsgüter

Lampertheim. Der Lampertheimer Heimat-, Kultur- und Museumsverein (HKMV) bringt jedes Jahr den Lampertheimer Kalender heraus. Die Auflagen werden mit Spannung erwartet, da sie mit dem historischen Bildmaterial eine Reise in die Vergangenheit der Spargelstadt gewähren. Jeder Kalender hat ein bestimmtes Thema, wird vom Verein in Eigenregie erstellt und verkauft. Der Erlös kommt immer gemeinnützigen Organisationen oder Institutionen zugute.

Kürzlich konnte sich Rudis Netzwerk/Helping Hands über die Unterstützung in Höhe von 1000 Euro freuen. Initiatorin Claudia Lamm nahm den symbolischen Scheck von Margit Karb, der Ersten Vorsitzenden des HKuMV entgegen. Das Geld fließt auf das Verwaltungskonto der Stadt Lampertheim und wird bei Bedarf für Hilfsgüter oder Anschaffungen ausgezahlt.

Als Anerkennung verstehen

„Die 1000 Euro sind der Ertrag aus dem Verkauf der Kalender 2021 und 2022“, erklärte Margit Karb und fügte hinzu, dass die Spende auch als Anerkennung für die uneigennützige Arbeit der Helping Hands verstanden werden soll. Die Ehrenamtlichen helfen seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 den Betroffenen im Ahrtal, sie unterstützen ukrainische Flüchtlinge, die nach Lampertheim gekommen sind, und weitere bedürftige Menschen. Dafür wurde ein Spendenannahme- und Ausgabestelle im nicht mehr genutzten Jugendheim Mariä Verkündigung eingerichtet.

Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt sprach dem HKMV um Margit Karb seinen Dank für die Spende und Rudis Netzwerk für die soziale Einsatzbereitschaft aus. „Unser Einsatz geht weiter. Einmal im Monat fahren wir in das Ahrtal, und es gehen Hilfstransporte in die Ukraine“, so Lamm.

Allerdings werde ein neuer Standort für die Lagerung der Hilfsgüter nötig, wenn das Jugendheim durch den geplanten Neubau des Alten-und Pflegeheims Mariä Verkündigung nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte Schmidt. Er sei aber zuversichtlich, dass sich eine neue Möglichkeit für die Lagerung, die Annahme und Ausgabe der Hilfsgüter finden werde. Es werden weiterhin Sachspenden entgegengenommen, gebraucht werden langhaltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die Annahme im Jugendheim ist immer dienstags von 18 bis 19 Uhr. Wer Rudis Netzwerk/Helping Hands finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Rheinhessen eingerichtet (IBAN: DE87 5535 0010 0003 1011 10, Verwendungszweck: 48601011 Rudis Netzwerk).