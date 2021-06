Über einen Überraschungspreis in Höhe von 1000 Euro kann sich das Forschernetzwerk Lampertheim freuen. Die Initiative hatte sich für den Deutschen Kita-Preis 2021 in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“ beworben und es in die Finalrunde der besten zehn geschafft. Am Ende wurden allerdings andere Bündnisse als Gewinner ausgewählt.

Der mit 25 000 Euro dotierte erste Platz in

...