100 Blumen für Hüttenfeld

Hüttenfeld. Das ging schnell: Erst vor einigen Wochen hatte der Hüttenfelder Ortsbeirat über mehr Begrünung im Ort gesprochen, die CDU einen kontrovers diskutierten Antrag zur Baumbepflanzung und Verschönerung der Lampertheimer Straße gestellt. Nun zieren 100 quietschbunte, übergroße Blumen den Ort – aus Holz und mit Glitzer. Die Grundschüler der Seehofschule haben vor Beginn der Sommerferien die Verschönerung ihres Ortes vielmehr selbst in die Hand genommen.

Inspiriert war das Projekt von einer ähnlichen Aktion in Lorsch. Dort hatte eine Grundschule ebenso Holzrohlinge bemalt und auf öffentlichen Wiesen verteilt. In Hüttenfeld wurde aus der Aktion ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Die Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße fertigte die runden Holzausschnitte, der Förderverein der Schule übernahm Kosten für Material und Farbe. Für die Schüler der vier Klassen war es eine der seltenen Möglichkeiten fernab des Schulalltags etwas Konkretes in „ihrem“ Ort zu verändern.

Ganz ohne Politik und Verwaltung ging es dann aber doch nicht: Die Schule stimmte die Standorte für die 100 Kunstwerke mit der Stadt und dem Ortsvorsteher ab. Die ersten pflanzten die Schüler im sogenannten „Grünen Klassenzimmer“ an der Alfred-Delp-Straße, weitere folgen an der Viernheimer und der Lampertheimer Straße. Über echte Pflanzen diskutiert der Ortsbeirat dann wieder im September. ksm