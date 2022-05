Zwölf Läden haben länger geöffnet

Ladenburg. „Entspannt bummeln, tolle Angebote, kühle Getränke, Kulinarisches und Musik“ – das alles verspricht die „Shopping Night“ in Ladenburg. Den langen Einkaufsabend gibt’s am Freitag, 6. Mai, von 18 bis 22 Uhr bei zwölf Geschäften in der Altstadt. Die Federführenden bei der Aktion sind Jasmin Fakhani und Andrea Kersebohm vom Café und Second-Hand-Lädchen „Kleiderklatsch“ in der Hauptstraße 55. Sie feiern an diesem Abend auch ihr erstes Geschäftsjahr seit der Gründung im Mai 2021.

Inzwischen ist das Kleiderklatsch bereits über den Status eines Geheimtipps für Genießer und Fans gebrauchter Kleidung hinausgewachsen: Das Betreiberinnenduo hat sich ein treues Netzwerk aufgebaut – sowohl an Kundinnen und Kunden als auch an Kolleginnen. So hat Barbara Weckbach das stimmungsvolle Foto der abendlich beleuchteten Römerstadt zum Werbeplakat mit dem Schattenriss einer Einkaufstasche beigesteuert.

Das Werbeplakat zum langen Einkaufsabend. © Repro/Peter Jaschke

Die Inhaberin von lalü – Interieur, Design und Accessoires macht an diesem Abend ebenso mit wie Linea – Schuhe und mehr (Ausverkauf), Juwelier Kielmayer, Kunterbunt – Keramik selbst bemalen, Ela’s Modeatelier, Akzente für ein schönes Zuhause, Oh lala Conceptstore, Elfenstall Kinderladen, Creol Wäsche & Meer, Angelika Wagner Mode & Accessoires und Sohn – in Sachen Mode & Schuhe. Worauf alle gemeinsam hinweisen: Bei den teilnehmenden Geschäften können auch Ladenburg-Gutscheine eingelöst werden.

