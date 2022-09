Zwei weitere Landestitel

Ladenburg. Zwei weitere Landesmeisterinnentitel gehen an Karateka des Budo-Clubs Rhein-Neckar (BCRN) in Ladenburg: Jana Weber (Jugend) und Julia Krawczyk (Junioren) holten in ihren jeweiligen Klassen die Goldmedaille in der Einzeldisziplin Kata. Im Mai hatte es bereits in der Kategorie Schüler zwei solcher Erfolge für den Budo-Club gegeben. Die Ladenburgerin Weber erhöhte ihre Titelsammlung mit dem jüngsten Erfolg auf fünf baden-württembergische Meisterschaften in Folge. Damit bleibt die 13-jährige Gymnasiastin die erfolgreichste Sportlerin des BCRN. Weber soll im Herbst für den Landeskader Baden-Württemberg bei Deutschen Meisterschaften an den Start gehen.

BCRN-Trainer Martin Strauß mit Jana Weber (l.) und Julia Krawczyk. © BCRN

Komplettiert wurde die Medaillensammlung des BCRN durch die 16-jährige Kata-Spezialistin Julia Krawczyk aus Hockenheim. „Mit dreimal Gold im Einzel und einmal Gold im Team beweist der BCRN seine herausragende Stellung in den Altersklassen Schüler, Jugend und Junioren im Land und gehört damit nach wie vor zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Ausbildungsstätten im Karateverband Baden-Württemberg“, teilt BCRN-Chef Richard Seipp mit. Weitere Infos zum Verein und der Jugendarbeit gibt es online auf der Webseite des Budo-Clubs unter www.budoclub-rn.de. pj