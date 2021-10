Zwei schwer Verletzte

Bei einem Unfall auf der L 597 zwischen Wallstadt und Ladenburg sind am Donnerstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 20-jähriger Mann war am Donnerstagabend gegen 19.47 Uhr mit seinem Skoda im Begriff auf die L 597 von Feudenheim kommend in Fahrtrichtung Ladenburg aufzufahren. An der Auffahrt missachtete er die Vorfahrt eines 56-jährigen VW-Fahrers, welcher die Landesstraße von Wallstadt in Richtung Ladenburg befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Beide mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf insgesamt 25 000 Euro belaufen. Zur Unfallaufnahme war die L597 an dieser Stelle für zwei Stunden vollständig gesperrt. red/pol

