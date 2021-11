Zwei neue Kolleginnen

Eingangs der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt Ladenburg hat Bürgermeister Stefan Schmutz zwei neue Rathausmitarbeiterinnen vorgestellt: Imke Jakel unterstützt die Technische Verwaltung im Bereich Baurecht, und Iris Lipowski ist als Stellvertreterin einer in Mutterschutz und Elternzeit befindlichen Kollegin für Grünflächenpflege zuständig.

Jeweils einstimmig grünes Licht erhielten im TA ein Lagerplatz für den Garten- und Landschaftsbau im Weiler Neubotzheim, ein Balkon-Wintergarten am bestehenden Wohnhaus in der Alemannenstraße und die nachträgliche Umnutzung einer bestehenden Scheune in der Scheffelstraße in Wohnraum.

Die Auftragsvergabe an das Büro „Bioplan Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung“ für ein Konzept zur Biotopvernetzung wurde jedoch vertagt.