Zwei Beiträge aus Ladenburg zum Filmfest

Ladenburg. Bereits zum siebten Mal beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg am Europäischen Filmfestival der Generationen. Bei der insgesamt zwölften Auflage werden im Gemeindehaus (Realschulstraße 7) und in Kooperation mit der örtlichen Arbeitsgruppe (AG) Senioren zwei Beiträge gezeigt: Am Mittwoch, 20. Oktober, ist um 16 Uhr „Enkel für Anfänger“ zu sehen, eine Komödie für Alt und Jung über Leih-Großelternschaft. Die anschließende Diskussion leitet Kirchengemeinderat Fred Hammerschlag.

Am Freitag, 22. Oktober, läuft ab 19 Uhr an Ort und Stelle der US-Film „Dancing Queens“ mit Diane Keaton über reife Cheerleader, die Altersbeschwerden und Vorurteilen trotzen. Es folgt eine Diskussion mit Steve Kühny als Tanzexperte.

Info: Infos im Internet unter www.festival-generationen.de