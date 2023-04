Zuhören und meditieren

Zur vorösterlichen Abendmusik lädt die katholische Kirchengemeinde traditionell am Mittwoch der Karwoche, 5. April, um 19 Uhr in die Kirche St. Gallus ein. Nach einer alten Tradition werden die biblisch überlieferten sieben „letzte Worte“ Jesu betrachtet. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Evangelienharmonie, also eine Erzählung, die Inhalte aller vier Evangelien zusammenführt.

Den Worten werden dabei Orgelmusiken an die Seite gestellt, die den Zuhörenden ihre Bedeutung meditativ zu vertiefen suchen. Die Lesung in St. Gallus hält Pfarrer Matthias Stößer, an der Mönch-Orgel sitzt Martin Geißler. pj