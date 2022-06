Zufahrt zur Ladenburger Altstadt am Wochenende eingeschränkt

Ladenburg. Wie die Stadt Ladenburg mitteilt, gelten ab Freitag, 10. Juni, für Autofahrerinnen und Autofahrer an den Wochenenden wieder veränderte Zugangsbeschränkungen für die Altstadt im Bereich der Hauptstraße. Dies bedeutet konkret, dass eine Ein- oder Ausfahrt am Neckartorplatz und am Schriesheimer Tor bereits mit Ende des Wochenmarktes freitags ab 19.30 Uhr nicht mehr möglich ist. Diese Regelung gilt bis 30. September.

Mit der verlängerten Durchfahrtsbeschränkung verbunden ist die Möglichkeit einer großzügigeren Bestuhlung von Cafés und Restaurants sowie die Erwartung einer höheren Besucherfrequenz für den lokalen Einzelhandel. Der Gemeinderat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung am 27. April bereits im dritten Jahr in Folge beschlossen. Die Erreichbarkeit der Altstadt ist für Anlieger sowie die Warenanlieferung weiterhin möglich.

Keine Gebühren fällig

Die vom Ordnungsamt der Stadt Ladenburg für das Jahr 2021 bereits genehmigten Erweiterungen der Außenbewirtschaftungen der einzelnen Gastronomiebetriebe gelten automatisch auch für dieses Jahr. Sollten weitere Erweiterungen gewünscht werden, ist die Vorlage einer Planskizze nötig. Ansprechpartner hierfür ist Herr Rüdiger Wolf, Leiter der Abteilung Ordnung und Soziales (E-Mail: ruediger.wolf@ladenburg.de).

Der Gemeinderat hat sich zudem dafür ausgesprochen, für die Außenbestuhlung im öffentlichen Raum für das Jahr 2022 keine Gebühren zu erheben.

