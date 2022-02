Zufahrt über Giulinistraße

Die Stadt Ladenburg informiert, dass ab dem 1. März ein Teilbereich der alten Wallstadter Straße in Giulinistraße umbenannt wird. Der Teilbereich betrifft den Abschnitt von der neuen L 597 bis an die Pkw-Zufahrt der Firma G+H Saint Gobain am Westrand des Industriegebiets.

Von der Umbenennung sind vier Hausnummern betroffen. Grund für die Umbenennung ist der Wunsch, Fehlfahrten von Lkw zu verringern. Das Verkehrsleitsystem wird zum 1. März aktualisiert sein, so dass man mit dem Navigationssystem eine direkte Ansteuerung zu den neuen Anschriften haben wird.

Die Hauptzufahrt des Schwerlastverkehrs zahlreicher Unternehmen in das Industriegebiet Altwasser erfolgt zwischenzeitlich über die Zufahrt Nord und über diesen Abschnitt der alten Wallstadter Straße. Die Adresse, die auch in Navigationssysteme eingegeben wird, ist daher momentan Wallstadter Straße. Dies ist auch ein wesentlicher Grund für die Fehlfahrten von Lkw. Der Namensvorschlag kam aus der Mitte des Gemeinderats. red

