Zirkus-Kurs macht allen Kindern großen Spaß

Der Mitmach-Zirkus „Hallöchen“ ist wieder zu Gast in der Römerstadt. Der mehrtägige Kompaktkurs in der Lobdengauhalle ist erneut einer der schnell ausgebuchten Höhepunkte des Ferienangebots der VHS Ladenburg-Ilvesheim. Auf dem Programm stehen Kugellaufen, Luftakrobatik an Seilen und Trapezen, dynamische Akrobatik, Balanceübungen auf Leitern, Teller- und Tuch-Jonglagen, Pyramidenbau sowie Clownerie.

„Zirkus übt große Faszination auf Kinder aus, und sich da etwas Neues beizubringen, setzt viel Motivation frei“, erklärt Betreuerin Andrea Lingott aus Hirschberg. Zirkusdirektorin ist jedoch ihre Schwester Antje Kiel (Seeheim-Jugenheim), die dieses beliebte Angebot seit einigen Jahren macht.

„Mir gefällt es sehr gut“, sagt Juna als eine von insgesamt 25 angemeldeten Teilnehmenden. Am liebsten mag sie Schwingseil und Sprungklotz, auch „Zitrone“ genannt. „Ich finde das auch ganz toll“, sagt Luna. Beide Neunjährigen sind zum ersten Mal dabei und haben wie alle anderen sichtlich großen Spaß. pj