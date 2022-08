Zeugen einer Fahrerflucht in Ladenburg gesucht

Ladenburg. Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Ladenburg. Im Zeitraum zwischen dem 2. August, 16.45 Uhr und dem 5. August, 08.30 Uhr verursachte der oder die bislang unbekannte Fahrer oder Fahrerin einen Unfallschaden in der Trajanstraße, teilt die Polizei mit. Beim Rangieren aus einer Parklücke wurde ein im Wendehammer geparkter Nissan Note an der rechten Seite touchiert. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinwese auf den Unfallverusacher geben können, können sich unter der Rufnummer 06203/93050 melden.