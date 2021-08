Yoga-Matinee im Benz-Park in Ladenburg

Ladenburg. Noch zweimal gibt es Yoga-Stunden im idyllischen Benzpark in Ladenburg: Am kommenden Wochenende lädt Michaela Bosselmann zum letzten Mal in diesem Jahr Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen zu ihrer Yoga-Matinee unter freiem Himmel in den Benzpark ein. Die Yoga-Morgenstimmungen finden am Samstag, 14., und am Sonntag, 15. August, von 9 bis 10 Uhr statt und sind die ideale positive Einstimmung auf das Wochenende.

Der Reinerlös der beiden Aktionen von je zehn Euro pro Einheit, kommt der Kinder- und Jugendförderung des Budoclubs Rhein-Neckar zugute. red

Info: Weitere Infos unter www.budoclub-rn.de