Wulff zu Gast bei Senioren-Union

Ladenburg. Der langjährige Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Otto Wulff, ist am Dienstag, 14. September, zu Gast bei einer Wahlveranstaltung der Senioren-Union Ladenburg und des Kreisverbands Rhein-Neckar. In Dossenheim im Restaurant „Ambiente“ (Am Sportplatz 4) spricht Wulff ab 18 Uhr auch als langjähriges Bundestagsmitglied und Mitglied im Bundesvorstand der CDU über aktuelle Wahlkampfthemen vor der Bundestagswahl am 26. September sowie über das Grundgesetz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dabei sind ehemalige Parlamentarier der CDU wie Karl Lamers und Julia Philippi sowie aktuelle Bundestagskandidaten wie Alexander Föhr und Moritz Oppelt. Mit ihnen will Otto Wulff ins politische Gespräch kommen.

Anmeldungen sind möglich bei der Senioren-Unions-Kreisvorsitzenden Jutta Schmitz-Rixen unter Telefon 0174/30 83 98 2 oder bei Hans Schomäcker (Telefon 0152/29 26 76 02).