Wohnbaupläne in Benz- und Boveri-Straße

Bei der kommenden öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt Ladenburg im Domhofsaal geht es am Mittwoch, 15. September, 18 Uhr, nach dem ersten Tagesordnungspunkt „Bericht des Bürgermeisters“ um acht Bausachen. Darunter befindet sich der Antrag des Kleingartenvereins im Feldgewann Heddesheimer Weg, einen umzäunten Kompostplatz für anfallenden Grünschnitt der Mitglieder zu errichten. Der fertige Kompost werde auf den Parzellen verteilt, heißt es in der positiven Beschlussvorlage.

Zur geplanten Erweiterung der bestehenden Reitanlage in Neubotzheim plant eine Antragstellerin den Neubau einer Longierhalle. Ebenso Zustimmung empfiehlt die Verwaltung dem Bauantrag auf Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des in der Kolpingstraße gültigen Bebauungsplans: Dort soll das Dach für zwei Gauben erhöht werden. Zuspruch findet außerdem der Plan, in der Feuerleitergasse mehrere Dachgeschosswohnungen zusammenzulegen. Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans im Hinblick auf die Traufhöhe und der Dachneigung für einen Anbau am Reihenendhaus in der Sickingenstraße ist den Sitzungsunterlagen nach ebenso zuzustimmen, denn nach den eingereichten Planunterlagen seien die Planvorgaben erfüllt.

Zwei größere Vorhaben kündigen sich in der Benz- und in der Boveristraße an: In der nach dem Autoerfinder benannten Straße soll neben der Bäckerei Görtz ein 13 Meter hohes Gebäude mit acht Wohneinheiten und einem Gewerberaum für Büro und Verwaltung im Erdgeschoss entstehen. Der erforderliche Stellplatznachweis für Kraftfahrzeuge sowie der Nachweis der Fahrrad-Stellplätze und des Kleinkinderspielplatzes sind erfüllt. Die Verwaltung sieht deshalb keine Hindernisse mehr für diesen Bauantrag, der 2019 schon einmal Thema im TA war.

Mit einer Bauvoranfrage will dagegen ein Bauherr zunächst einmal grundsätzlich geklärt wissen, ob in der Boveristraße ein Reihenhaus-Wohnpark mit insgesamt 17 Wohneinheiten, drei Garagen, 31 Stellplätzen und einer Technikzentrale genehmigungsfähig wäre. Es handelt sich um das frühere Betriebsgelände der im Juli in die Wallstadter Straße 66 umgezogenen Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt. Die Verwaltung würde gegebenenfalls Ja zu diesem Vorhaben in der Boveristraße sagen. Eine bauordnungsrechtliche Beurteilung erfolge jedoch durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Darüber hinaus soll ein ehemals als Verkaufsraum genutztes Gebäude in der Metzgergasse einer reinen Wohnnutzung zugeführt werden. Diesem Vorhaben sei grundsätzlich zuzustimmen, jedoch gelte es, sowohl Vorgaben der Altstadtsatzung als auch Auflagen der Denkmalschutzbehörde einzuhalten, so die Beschlussvorlage.

