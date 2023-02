Zwar fällt in der kommenden Sitzung des Ladenburger Gemeinderats immer noch keine endgültige Entscheidung über den Bau der geplanten Sporthalle im Römerstadion. Dies ist laut Informationsvorlage aus dem Rathaus „zu einem späteren Zeitpunkt“ vorgesehen. Doch steht im öffentlichen Teil der Beratungen am Mittwoch, 15. Februar, um 18 Uhr im Domhofsaal ein Beschluss an, der sich im Erfolgsfall

...