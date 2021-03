Dass es in diesem Jahr die Aktion „Ladeberg kert gekehrt“ wegen der Corona-Pandemie nicht geben wird, das stößt vielen in der Stadt sauer auf. Das wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch deutlich. Besucherin Karin Adler bat die Verwaltung, Möglichkeiten zu prüfen, ob man ähnlich wie in Hirschberg eine Corona-konforme Putzaktion hinbekäme. „Der Abfall im öffentlichen Bereich ist mir ein Herzensanliegen“, sagte sie. Auch Gemeinderätin Jennifer Zimmermann (Grüne) warb für eine Ersatzaktion und bat zu prüfen, ob nicht Mülltüten an Sammler ausgegeben werden könnten. Bürgermeister Stefan Schmutz versprach, die Möglichkeiten zu prüfen, und empfahl gleichzeitig den Einsatz aller für eine saubere Stadt: „Jeder soll dazu beitragen, dass der Dreck erst gar nicht da hinkommt.“

Neue Gebührenordnung Freibad

Einstimmig votierten die Räte für die neue Gebührenordnung im Freibad, das – sofern die Erlaubnis besteht – Mitte Mai öffnen soll. Die Eintrittspreise bleiben gleich, wenngleich die Kostendeckung im vergangenen (Corona-)Jahr bei lediglich 22,06 Prozent lag. Zur Steigerung der Attraktivität wird eine Familien-Tageskarte eingeführt. Sie kostet zehn Euro und gilt für zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren. Bei den Ermäßigungen für Schüler, Auszubildende und Studierende wurde eine Anpassung vorgenommen, hier sinkt das Alter von 28 auf jetzt 25 Jahre.

Umbau Ankerplatz

Einstimmig plädierten die Räte für die Auftragsvergabe für den behindertengerechten Umbau der Haltestelle Ankerplatz. Den Zuschlag für die Straßenbauarbeiten erhält die Firma Strabag (Darmstadt), die Baukosten liegen bei rund 331 000 Euro. Baubeginn ist Anfang Mai, Ende Juni soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Die Haltestelle wird währenddessen an die Haltestelle Domitianstraße verlegt. Beide Seiten der Haltestellen werden behindertengerecht umgebaut, eine Mittelinsel mit Baumpflanzungen ist vorgesehen.

Tiefbauvertrag verlängert

Der Vertrag mit der Ladenburger Firma Schnell wurde bis 30. April 2022 verlängert. Sie ist damit beauftragt, 2021 Tiefbauarbeiten aus den Bereichen Rohrnetzunterhaltung/Trinkwasser, Kanalunterhaltung/Abwasser, Gemeindestraßen und Gewässerschutz auszuführen. Das Gesamtvolumen beträgt rund 350 000 Euro. Auch stimmten die Gemeinderäte für die Annahme von Spenden an die Stadt: Darunter rund 5400 Euro, eine Spende des Fördervereins Freibad für eine Schaukel und eine Holzterrasse.