Wo liegt das Osterei?

Heute geht es um ein Bauwerk, das auch aus der Ferne gut sichtbar ist. Es hat eine wechselvolle – bald 120 Jahre dauernde – Geschichte. Seine ursprüngliche Funktion erfüllt es heute nicht mehr, erfreut mit seinem Anblick aber immer noch Einheimische und Touristen. Und seit gut einem Jahr erstrahlt es auch wieder im alten Glanz. Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Ostermontag um 22 Uhr eine E-Mail an raetselei@mamo.de und vergessen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. Bild: Marcus Schwetasch

