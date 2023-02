Wettbewerb im Vorlesen

Wer im Rhein-Neckar-Kreis liest am besten vor? Beim Regionalentscheid im 64. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in der Ladenburger Stadtbibliothek messen sich am Montag, 27. Februar, ab 10 Uhr – allerdings nicht öffentlich – die Mädchen und Jungen der sechsten Klassen, die sich bereits an ihren Schulen durchgesetzt hatten. Der Sieger oder die Siegerin im Rhein-Neckar-Kreis darf zum Bezirksentscheid fahren. Gegebenenfalls folgen das Landes- und das Bundesfinale am 21. Juni in Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bereits 1959 ins Leben gerufene Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.

Bundesweit 6600 Kinder dabei

Alle 6600 Kinder, die dieses Jahr bundesweit teilnehmen, erhalten eine Urkunde sowie das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen. Auf der Internetseite (www.vorlesewettbewerb.de) veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung ausgewählte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker. pj