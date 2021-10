Wertvolle Zeitzeugin

Die frühere Ladenburgerin Ruth Steinfeld, geborene Krell, hat eine prestigeträchtige Auszeichnung erfahren: Die am 22. Oktober 1940 als Kind von den Nazis ins Lager Gurs nach Südfrankreich verschleppte Jüdin wurde am Sonntag im Holocaust-Museum ihrer heutigen Heimatstadt Houston (Texas/USA) in die französische Ehrenlegion aufgenommen. Valerie Baraban, die örtliche Generalkonsulin Frankreichs, zeichnete die 88-Jährige im Namen von Staatspräsident Emmanuel Macron mit dem höchsten Orden des Landes aus.

Dies ist einem Artikel der Online-Ausgabe der US-Zeitung „Houston Chronicle“ zu entnehmen, den Judy Casey, eine Tochter der Geehrten, am Montag Andreas Hensen zusendete.

Unermüdlich unterrichtet

Generalkonsulin Valerie Baraban (l.) und Ruth Steinfeld. © Houston Chronicle

Der Leiter des Ladenburger Lobdengau-Museums hatte 2018 zusammen mit Steinfeld als Zeitzeugin die vielbeachtete Ausstellung „Nachbarn 1938“ eröffnet, die der Frage nachging, wie vor damals 80 Jahren aus integrierten Mitbürgern plötzlich Fremde, ja Feinde, werden konnten. Während Ruth und ihre inzwischen verstorbene Schwester Lea das Lager Gurs und die Folgezeit dank einer Kinderhilfsorganisation, eines Pfarrers und mutiger französischer Bauern überlebt hatten, waren ihre Eltern im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden.

Generalkonsulin Baraban bezeichnete Ruth Steinfeld als „Zeitzeugin von unschätzbarem Wert“. Denn Steinfeld habe über Jahrzehnte hinweg unermüdlich andere über die furchtbaren Erfahrungen der europäischen Juden vor und während des Zweiten Weltkriegs unterrichtet. Sie sei eine „engagierte Sprecherin für die 1,5 Millionen Kinder, die nie eine Chance zu überleben hatten“, so Baraban.

