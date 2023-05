Werkschau in der Aula

Der Literatur- und Theaterkurs der Jahrgangsstufe 2 am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg wird am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr in der Aula des Schulgebäudes die Ergebnisse der letzten zwei Schuljahre in einer Werkschau präsentieren.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich Schülerinnen und Schüler kreativ mit dem Thema Krieg in seinen unterschiedlichsten Facetten auseinandergesetzt. Auch biografische Texte und Ideen sind eingeflossen.

Das Ergebnis zeigt die Grausamkeit des Krieges, lässt aber in manchen Momenten auch auf eine bessere Zukunft hoffen. Der Besuch der Aufführung wird erst ab Klassenstufe acht empfohlen, heißt es. pj