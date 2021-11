Wer waren die Beginen?

„Fromme Frauen zwischen Kirche und Welt“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 25. November, (19 Uhr) im Ladenburger Domhof. Eingeladen hat das Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises zusammen mit dem Heimatbund und der VHS Ladenburg. Referentin Sabine Klapp aus Kaiserslautern beleuchtet an diesem Abend die kaum bekannte Geschichte der Beginen im 16. Jahrhundert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorreiterinnen der Emanzipation, erfolgreiche Handwerkerinnen, verfolgte Ketzerinnen – mit solch schillernden Begriffen werden mittelalterliche Beginen heute unter anderem beschrieben. Doch wer waren eigentlich „Beginen“, die im späten Mittelalter auch in unserer Region lebten?

Wichtige Dienste ausgeübt

Dabei handelte es sich um fromme Frauen, die sich seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in ganz Mitteleuropa nachweisen lassen. Beginen lebten allein oder in Gruppen. Sie gehörten keinem geistlichen Orden an, führten aber dennoch ein klosterähnliches Leben in selbst gewählter Armut, Keuschheit und Gehorsam. Durch Tätigkeiten wie Sterbebegleitung, Krankenbesuche und Grabpflege übten sie wichtige Dienste für die Stadtbevölkerung aus.

Der Vortrag Ende November gibt dabei einen Überblick zu den Entwicklungen des Beginenwesens und fragt anhand regionaler Beispiele aus dem kurpfälzischen Raum nach den Tätigkeitsfeldern und dem Alltag der Frauen. Interessierte können sich für die Teilnahme am Vortrag bis 18. November telefonisch unter 06221/52 27 74 0 oder per E-Mail an kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos (Zutrittsregeln gelten laut aktueller Corona-Verordnung). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2