Wächst da zusammen, was zusammengehört? Die Initiative im Waldpark freut sich jedenfalls auf die Draußenschule, die kommenden September in der direkten Nachbarschaft des Vereins zur Förderung sozialer, kultureller und ökologischer Projekte den Unterrichtsbetrieb aufnehmen will: „Für die anstrengenden Umbauarbeiten bis zur Schuleröffnung drücken wir die Daumen und haben tatkräftige Hilfe angeboten“, heißt es in der Antwort des Waldpark-Vorstandsteams auf Anfrage dieser Redaktion.

AdUnit urban-intext1

„Die Vernetzung mit anderen Vereinigungen im ökologischen Bereich, aber auch bereits bestehende Kinderangebote wie die betreute Spielgruppe Pfiffikus auf unserem Gelände und Programme für ältere Menschen sowie Familien brauchen besonderes Engagement und kreative Hingabe“, ergänzt die Vorsitzende Hanna Fuchs-Brecht diese Auskunft. Sie führt die Initiative im Waldpark im dritten Jahr. Für die Präsenz-Hauptversammlung, die stattfinden soll, sobald es die Pandemie zulässt, wird jedoch schon jetzt eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gesucht.

Weniger Musik als 2019

„Durch meine Kinder und weitere Verpflichtungen habe ich ab diesem Jahr leider nicht mehr genügend Zeit, mich im notwendigen Maß um das Glashaus, den Waldpark und die Menschen im Verein zu kümmern“, erklärt Fuchs-Brecht.

Doch will sie nach der Neuwahl bei der wohl erst im zweiten Halbjahr möglich erscheinenden Hauptversammlung dem Verein als Aktive erhalten bleiben: „Ich möchte mich weiter um die Homepage und den Kleider-Tausch-Tag kümmern“, so Fuchs-Brecht. Zurzeit ist sie mit ihrem Team damit beschäftigt, einen Veranstaltungskalender zusammenzustellen. „Unsere Saison beginnt traditionell im Mai“, so Fuchs-Brecht. Geplant sei weniger Musik als im Vor-Corona-Jahr 2019, dafür aber mehr Veranstaltungen zum Thema Literatur, Theater, Kinder und Fremdsprachen. „Die Künstlerschaft ist stark an Auftrittsmöglichkeiten bei uns im Glashaus interessiert, zumal wir uns mit einem maßgeschneiderten Hygieneplan und verschiedenen Lüftungs- oder Draußen-Varianten schnell an aktuelle Vorschriften anpassen können“, so Fuchs-Brecht.

AdUnit urban-intext2

„Ob und wann wir Veranstaltungen durchführen dürfen, entscheidet jeweils die aktuelle Vorschriftenlage“, stellt die Vorsitzende jedoch klar. Jeweils aktuelle Details seien auf der neugestalteten Internetseite (www.glashaus-ladenburg.de) zu finden, die auch einen Newsletter anbiete. Alle örtlichen Vereine und Gruppierungen, die Veranstaltungen im Glashaus beabsichtigen, bittet Fuchs-Brecht um Anfrage bis spätestens Ende März. Das Veranstaltungsteam im Glashaus bereite die neue Saison mit Reinigungs- und Renovierungsarbeiten bereits vor.

„Mein Herzenswunsch, mehr Veranstaltungen mit Kindern und Seniorinnen sowie Nachhaltigkeitsthemen zu machen, nimmt weiter Gestalt an“, freut sich Fuchs-Brecht. Doch leider sei der Verein aufgrund des Corona-bedingten Verlustes wesentlicher Einnahmequellen im vergangenen Jahr noch weniger als zuvor in der Lage, größere Geldsummen zu investieren. Dennoch steht für Fuchs-Brecht trotz allem fest: „2021 ist von Glashaus- und Waldpark-Team einiges zu erwarten.“