Weinheimer Straße bald voll gesperrt

Ladenburg. Die Weinheimer Straße in Ladenburg muss ab Mittwoch, 19. Oktober, bis Freitag, 25. November, zwischen der Anschlussstelle L 536 und dem Kreisverkehrsplatz „Hirschberger Allee“ voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Verkehr wird eine großräumige Umleitung von der Autobahnanschlussstelle Ladenburg über die L 536, B 3, Ladenburger Straße und die Schriesheimer Straße ausgeschildert. Der Pkw-Verkehr kann über Ladenburg West fahren.

Weiter wird für den innerörtlichen Verkehr und die Buslinie 628 eine temporäre Einbahnstraßenregelung für den Bereich Jahnstraße/Neue Anlage sowie Luisenstraße/Schwarzkreuzstraße eingerichtet.

Grund für die Vollsperrung ist die Fertigstellung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer sowie der Anschluss an einen neuen Radweg an der Weinheimer Straße in Höhe der Straße Am Bildstock.

Neue Querungshilfe

Im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Ladenburg wird seit August ein etwa 250 Meter langer und 2,50 Meter breiter Radweg parallel zur K 4238 Weinheimer Straße zwischen dem Alten Weinheimer Weg und dem Weinheimer Weg nördlich der Kreisstraße am Fuß der Straßenböschung hergestellt. Zielsetzung ist die Erschließung des Alten Weinheimer Weges sowie die Schaffung von Querungshilfen am Kreisverkehr sowie dem Weinheimer Weg Richtung Neuzeilsheim und der Straße „Am Bildstock“. Für die letzte Bauphase mit der Errichtung der Fahrbahnteiler muss die Weinheimer Straße für diesen Zeitraum gesperrt werden. red