Die ökumenische Aktion des Lebendigen Adventskalenders besteht in Ladenburg seit 2006. Die Organisatorinnen Petra Erl, Isabelle Benrath und Gertrud Junghans halten die Tradition auch in diesem Jahr der Pandemie zum Trotz mit „stillen Fenstern“ vieler Mitwirkender aufrecht. Voraussichtlich sind lediglich an den Adventssonntagen als „aktive Fenster“ auch Feiern geplant, bei denen die Einhaltung

...