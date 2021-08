Wasser noch abkochen

Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Ladenburger Südstadt bleibt bis auf Weiteres bestehen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Baumaßnahme am Ankerplatz war eine Verkeimung des Trinkwassernetzes in der Südstadt mit coliformen Keimen festgestellt worden.

Mittlerweile konnte der verkeimte Bereich eingegrenzt werden, es müssen jedoch auf Anordnung des Kreis-Gesundheitsamts noch weitere Proben entnommen werden. Da die Ergebnisse der Labor-Untersuchungen erst in einigen Tagen vorliegen werden, ist mit einer Aufhebung des Abkochgebots nicht vor Anfang September zu rechnen.

Bürgerbüro hilft bei Fragen

In folgenden Straßenzügen muss das Trinkwasser und Wasser zur Zubereitung von Speisen weiter abgekocht werden: An der Beint, Bollweg 2 - 8, Domitianstraße, Goethestraße, Hadrianstraße, Heidelberger Straße 34 - 46, Kastellweg 1 - 14, Merianweg , Merkurplatz, Trajanstraße 1 - 47, Valentinianstraße, Vespasianstraße. Über diese Bereiche hinaus sei kein Abkochen nötig, betonte Stadtsprecherin Nicole Hoffmann, da „das Gebiet bereits sehr weit gefasst“ sei.

Die Beendigung wird schriftlich bekannt gegeben. Bei Rückfragen hilft das Bürgerbüro unter der Telefonnummer 06203/70 16 0. red/sko

