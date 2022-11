Wanderpokal gewonnen

Ladenburg. 27 Teilnehmende, 27 Medaillen: Diesen seltenen Turniertriumph hat das Schülerringkampfteam des ASV Ladenburg beim traditionell stark besetzten Rolf-Würges-Gedenkturnier in Kirrlach erzielt. Mit zehn Klassensiegen dominierten die Mädchen und Jungen ums Trainerduo Alexander Hörner und Johanna Derendorf den Wettkampf und holten den Wanderpokal mit über sechzig Punkten Abstand zum Zweitplatzierten nach Ladenburg. Erster wurden Arina und Wseslaw Hörner, David Miller, Alexios, Christos und Manolis Oikonomou, Marco Fetzer, Yahja Sebyev und Robert Gleim. Dazu gab´s elf Zweit- und sechs Drittplatzierte. Am Samstag, 5. November, ringen ab 18 Uhr die „Großen“ der Kurpfälzer Löwen bei Landes- und Oberligaheimkämpfen in der städtischen Turnhalle. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1