Waisenhaus in großer Not

Auch wenn der Ladenburger Garangoverein seit 38 Jahren viel Gutes bewirkt: Das Partnerschaftsgebiet in Westafrika liegt nach wie vor in einem der ärmsten Länder der Welt. Schwache Infrastruktur und Dürren erschweren das Leben der ländlichen Bevölkerung. Ihre Not erhöhen immer mehr Flüchtlinge, die sich vor Terrorgruppen aus weiter nördlich gelegenen Grenzgebieten retten müssen. Eine Folge auch davon: Die Zahl hilfsbedürftiger Kinder in der Region Garango steigt seit dem vergangenen Jahr deutlich an.

Derzeit können im baufälligen Waisenhaus 20 Kinder betreut werden – Bedarf ist für 100 vorhanden. © Garangoverein

Zugleich werden hierzulande aus demografischen Gründen die Unterstützer weniger, die über Patenschaften zum Beispiel Schulgeld und tägliche Mahlzeiten abdecken. „Deshalb werben wir um Unterstützung für dieses Modell der Entwicklungspartnerschaft“, erklärt Stefan Schmutz. Das Pressegespräch mit ihm und dem Garangoverein ist ein Hilferuf: Bislang unterstützen zwar immerhin noch rund 1000 Förderer aus der hiesigen Region mehr als 1400 Kinder in Garango. Doch werden „dringend neue Paten gesucht“, die bereit sind, pro Kind jährlich 70 Euro zu investieren, die steuerlich voll abzugsfähig sind. „Damit wären der Zugang zu Bildung und ein Mindestmaß an Ernährung gewährleistet“, verdeutlicht die Vorsitzende Karola Liebrich den großen Mehrwert.

Warten auf den Schulbesuch

„70 Kinder warten nur darauf, die Schule besuchen zu dürfen“, weiß Liebrich. Stand ihr Verein noch vor kurzem im Mittelpunkt eines heiteren TV-Quizformats zum Thema Afrika, das aber schon Anfang März gedreht worden war, ist indes hinter den Kulissen Krisenmanagement angesagt. Denn ein weiteres Thema brennt den Ehrenamtlichen auf den Nägeln: Dringend benötigt werden auch Spendengelder, um das Waisenhaus auf Vordermann zu bringen. Das haben auf gezielte Nachfrage von Liebrich der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Garango, Koudabouré Bansé, und die Leiterin des Waisenhauses, Schwester Françoise Ilboudo, berichtet. Die Einrichtung sei baulich in einem untragbaren Zustand und könne derzeit nur 20 Kinder aufnehmen, was angesichts der Nachfrage viel zu wenig sei: Für bis zu 100 Kinder bestehe Bedarf.

Die Kirchengemeinde in Garango sei als Trägerin finanziell überfordert von dieser Aufgabe, so Liebrich. Ein geplantes Frauenprojekt ihres Vereins wäre wohl in der Lage, vor Ort Babynahrung für die kleinsten Schützlinge zu produzieren. Doch noch ist nicht klar, ob und in welchem Umfang das Waisenhaus zum Projekt erhoben werden kann: Das hängt von einer konkreteren bautechnischen Prüfung sowie vor allem davon ab, in welcher Höhe Spenden eingehen.

Großzügiges Signal

„Es wäre toll, wenn wir ein besseres Angebot schaffen könnten“, sagt Liebrich. Ein großzügiges wie ermutigendes Signal gibt es bereits: Eine junge Ladenburger Familie, die namentlich nicht genannt werden möchte, hat eine Spende von 10 000 Euro für den Fall zugesagt, dass es zu einer ersten Projektstufe kommt. Das Paar, das im Willkommenspaket der Stadt für Neubürger auch die Broschüre des Garangovereins entdeckt hatte, erkundigte sich bei Liebrich gezielt nach dem 1984 gegründeten Waisenhaus. Für die erst seit einem halben Jahr amtierende Vorsitzende war dies wiederum der Anlass, in Garango um Auskunft zu bitten. Dass das Waisenhaus dringend saniert und erweitert werden müsste, hängt mit dem anderen Problem zusammen, das die Aktiven noch länger beschäftigen dürfte: Ziel ist es nämlich, auch alle Kinder, die im Waisenhaus leben, in das ebenso seit 1984 laufende Patenprogramm aufzunehmen.

Geld kommt direkt an

„Einmal mehr hilft der Garangoverein den Schwächsten der Schwachen“, findet Schmutz und geht mit gutem Beispiel voran: Zur bestehenden Patenschaft übernimmt seine Familie noch zwei weitere. „Großartig“, findet das Liebrichs Vorstandskollegin Ursula Denecke-Singer, die das Programm betreut. Sie versichert, dass das Spendengeld abzugslos dort ankomme, wo es gebraucht werde.

