Vortrag zur Vorsorge

Die Stadt Ladenburg lädt am Donnerstag, 31. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Domhofsaal (Hauptstraße 9) zu einem Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht – Was ist das?“. Tillman Schönig von der Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises erklärt, wann eine Vorsorgevollmacht wichtig ist und auf was man bei der Erstellung achten sollten. Fragen, Erfahrungen und Anmerkungen können im Rahmen des Vortrages diskutiert werden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung erforderlich: Telefonisch oder per E-Mail bei: Carola Bach (Senioren & Soziales), E-Mail: carola.bach@ladenburg.de, Telefon 06203/7 01 41 oder Parul Schreier (Integration & Gleichstellung), E-Mail: parul.schreier@ladenburg.de, Telefon 06203/7 01 44. red

