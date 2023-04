Vortrag zu E-Fuels vom KIT in Ladenburg 

Ladenburg. „Das Aus vom Verbrenner-Aus“ heißt ein Vortrag von Thomas Koch, dem Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie, zu dem die Senioren-Union Ladenburg am Montag, 24. April, um 19 Uhr in den Domhofsaal in Ladenburg einlädt. Der Vortrag ist kostenfrei, auch Nichtmitglieder sind willkommen.

In seinem Vortrag spricht Koch über die Reduzierung der Emissionen des Verbrennungsmotors, die langfristige Umstellung des Kraftstoffs auf eine nachhaltige Basis („E-Fuels“) und die Themen Systemverbesserung, Kostenreduzierung, Systemvereinfachung und Robustheitssteigerung der Motoren.