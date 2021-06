Vortrag über Antriebskonzepte

Die Senioren Union Ladenburg lädt am Freitag, 2. Juli, 19 Uhr, zu einem Vortrag mit Thomas Koch ins Automuseum Carl Benz. Professor Koch ist Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und spricht über das Thema „(Auto-)Mobilität der Zukunft – CO2-neutrale Antriebskonzepte“.

In den Ausführungen werden verschiedene Technologieoptionen beleuchtet, Hintergrund-Informationen aufgeführt, Beispiele über Entwicklungsschwerpunkte aus anderen Kontinenten aufgeführt und Planspiele erörtert, kündigt die Senioren Union an.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch nötig, per E-Mail an jutta.schmitz-rixen@web.de oder an hans.kahle@kabelbw.de. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Ein Geimpften-, Genesenen- oder Getesteten-Nachweis ist erforderlich.