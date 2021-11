Vortrag: Insolvenz und Arbeitsrecht

Einen Informationsabend zum Thema „Arbeitsrecht in einem Insolvenzverfahren“ bieten die Regionalgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der Ortsverband der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) am Montag, 8. November, 18.30 Uhr, in der Ladenburger Gaststätte „El Greco“ (Jahnstraße 4).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ansprechpartner vor Ort ist Sebastian Schuhmacher, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Laut DGB ist nicht sicher, dass sich alle Betriebe trotz Hilfsprogrammen von der Corona-Krise erholen. Es stehe zu befürchten, dass eine Vielzahl zahlungsunfähiger Unternehmen den Weg der Insolvenz gehe, was massive Auswirkungen auf die Beschäftigten und deren Rechte haben könne. pj