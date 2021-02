Ladenburg. Von Peter Jaschke

Seit Anfang Oktober ist Karola Liebrich 1. Vorsitzende des Garango-Vereins. Erst 2016 mit ihrem Mann Jochen nach Ladenburg gezogen, hat sie damit bereits große Mitverantwortung übernommen für eine wesentliche Säule der seit mehr als 35 Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen der Römerstadt und jenem westafrikanischen Bezirk in Burkina Faso. Das „Land des aufrichtigen Menschen“ zeichnet sich durch friedlich zusammenlebende Volksgruppen aus. Schwache Infrastruktur und regelmäßige Dürren erschweren das Leben der ländlichen Bevölkerung.

Karola Liebrich, auf dem Foto kurz nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden, führt seit Oktober 2020 den Garangoverein. Ihrer Vorgängerin Gabriele Ensink zu Ehren gestaltete die passionierte Lederhandwerkerin damals den Rahmen zur Urkunde. © Peter Jaschke

Frau Liebrich, Sie haben vor ihrer Wahl zur Nachfolgerin von Gabriele Ensink keine Erfahrungen im Vorstand gesammelt. Wie vertraut sind sie inzwischen mit dem Neuland, das sie vor bald einem halben Jahr betreten haben?

Karola Liebrich: In der Tat war mein Einstieg sozusagen ein Sprung ins kalte Wasser, allerdings habe ich im Team des Vorstands so viel vertrauensvollen Rückhalt bekommen und konstruktiven Zuspruch erfahren, dass ich dieses Amt zuversichtlich annehmen konnte. Ich tauche immer tiefer in das spannende Themenfeld ein und freue mich über diese besondere Aufgabe.

Sie haben aber als Flugbegleiterin der Lufthansa bei der Organisation „Help-Alliance“ unter dem Dach ihres früheren Arbeitgebers bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt, nicht wahr?

Liebrich: Ich habe 1994 auf eigene Faust angefangen, bei Dienstreisen nach Indien im zweiten Koffer Hilfsgüter für ein Waisenhaus in Mumbai mitzunehmen. Irgendwann erfuhr ich, dass Kolleginnen und Kollegen die Organisation „Help-Alliance“ ins Leben gerufen haben. In deren Räumlichkeiten half ich ehrenamtlich, das von Passagieren gespendete Wechselgeld zu sortieren und zu zählen. Das war bei all den verschiedenen Währungen ziemlich zeitaufwendig. Der direkte Kontakt mit den Waisenkindern hat mir aber stets die größte Freude bereitet.

In Burkina Faso ist jedoch Französisch die Amtssprache. Sprechen Sie es ebenso wie das in Indien verbreitete Englisch?

Liebrich: Durch Schüleraustausch, private Besuche bei Freunden in Frankreich und durch meinen Beruf kann ich mich passabel verständigen. Um mein Schulfranzösisch stärker aufzufrischen, besuche ich an unserer Volkshochschule Kurse bei Ruth Hilger. Für persönliche Gespräche in Garango ist das sicher hilfreich.

Welchen Eindruck haben Sie nach dem ersten Gespräch mit Koudabouré Bansé, dem Chef des Jumelage-Büros in Garango, gewonnen?

Liebrich: Ich stehe mit Koudabouré Bansé in regelmäßiger Verbindung per Mail und empfinde unsere Korrespondenz als sehr vertrauensvoll. Sie ist von gegenseitigem Respekt und konstruktivem Austausch geprägt. Das Engagement des ehrenamtlichen Partnerkomitees vor Ort beeindruckt mich sehr. Die Partnerschaft zu Ladenburg und die vielfältigen Hilfsprojekte des Garangovereins haben laut Koudabouré Bansé einen hohen Stellenwert im Leben der dortigen Bevölkerung.

Bei wem haben Sie sich noch als Nachfolgerin von Gabriele Ensink vorgestellt? Und haben Sie Kontakt zur Ehrenvorsitzenden?

Liebrich: Ich habe mich bei unseren Mitgliedern, den Groß-Spendern und befreundeten Organisationen im Namen des neuen Vorstands vorgestellt. Frau Dr. Ensink hatte die Übergabe sorgfältig vorbereitet, was die kontinuierliche Fortsetzung ihrer „Herzensangelegenheit Garango“ maßgeblich erleichtert hat. Sie berichtet mir, dass es ihr gesundheitlich langsam bessergehe, sie aber noch eine Zeit lang in Behandlung sei, wie ich Ihren Lesern mitteilen darf.

Was wird künftig weiterhin oder neu auf der Agenda des Vereins stehen?

Liebrich: Wir konzentrieren uns weiter auf unsere Schwerpunkt-Projekte Bildung, Wasserversorgung und Patenschaften. Darüber hinaus unterstützen wir Frauen bei der Stärkung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten. In Zukunft möchten wir auch das komplexe Thema medizinische Versorgung angehen. Der Gedanke einer Klimapartnerschaft zwischen Ladenburg und Garango steht ebenso auf der Agenda wie die Nachhaltigkeit und Begleitung unserer initiierten Projekte.

Ist die französische Stadt Laval immer noch, neben Ladenburg, eine weitere Partnerkommune von Garango? Und ist für Sie die Erweiterung des Hilfsgebiets ein Thema, was ein aus Garango stammendes Mitglied, das längst in Deutschland lebt, bei der Hauptversammlung im Oktober öffentlich angeregt hatte?

Liebrich: Wir stehen mit dem „Comité de jumelage Laval-Garango“ in partnerschaftlichem Kontakt und möchten, sobald wie möglich auch wieder gemeinsam über unsere Partnerregion Garango beraten. Von unserer Seite ist die Erweiterung unserer Partnerregion kein Thema, da wir im jetzt bestehenden Gebiet noch immer viele Aufgaben zu bewältigen haben.

Wie ist die Corona-Lage in Garango?

Liebrich: Zu dieser Frage zitiere ich aus dem aktuellen Bericht unseres Partnerkomitees: Demnach gibt es in Garango keine bestätigten Corona-Fälle. Die Folgen der Krise sind aber sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich spürbar. Für eine Reise nach Garango haben wir vorsichtig das Frühjahr 2022 ins Auge gefasst.

Wollen Sie als Freizeit-Kunsthandwerkerin einen besonderen Draht zu Garango entwickeln?

Liebrich: Tatsächlich wird mein Hobby, das Lederhandwerk, auch in Westafrika betrieben. Ich habe schon Lederdosen von dort gesehen, die ähnlich gefertigt sind wie meine Werkstücke. Ich punziere und nähe in Handarbeit von kleinen Messerscheiden bis hin zu Taschen verschiedenste Objekte aus Leder. Vielleicht ließe der Terminplan in Garango ja den Besuch in einer Lederwerkstatt mal zu, was mich stark interessieren würde.

Wie halten Sie in diesen Corona-Zeiten Kontakt zu den Mitgliedern?

Liebrich: Dazu dienen Corona-konforme Aktionen wie der Adventsbasar im Dezember, ein Newsletter zum Jahresende und aktuelle Informationen auf unserer Homepage. Unsere komplett überarbeitete Broschüre hat die Stadt Ladenburg aktuell jeder „Willkommens-Tasche“ für Neubürger beigelegt. Darüber hinaus suchen wir den direkten Kontakt über Telefon und Mail. Über hundert Mitglieder sind mit einem persönlichen Brief zu ihrer Patenschaft kontaktiert worden. Wir hoffen auf eine baldige Normalisierung der Lage und somit auch auf die Wiederaufnahme von so beliebten Veranstaltungen wie Garango-Frühschoppen auf dem Weihnachtsmarkt, Altstadtfest-Stand und Garango-Tag zum Sommertagszug.

Geburtsjahr und -ort: 1964 im Essener Stadtteil Werden.

Schule/Ausbildung: Abitur 1983 am Gymnasium Essen-Werden, im selben Jahr Beginn der Ausbildung zur Flugbegleiterin bei der Deutschen Lufthansa.

Berufliche Tätigkeit: Nach 37 Jahren gibt sie 2020 aufgrund der schwierigen Lage der Lufthansa ihren Beruf auf.

Wohnort: Seit Februar 2016 mit Ehemann Jochen Liebrich in der Altstadt von Ladenburg.

Hobbys: Joggen, Yoga, sportlich Mountainbike fahren, entspannende Gartenarbeit und Lederhandwerk.

Weitere Vereine in Ladenburg: Aktives Mitglied bei BUND, Initiative im Waldpark und Heimatbund.

Internet: www.garangoverein.de pj