Vorschlag für einen Kompromiss

Betroffene Anwohner in Ladenburg reagieren heftig darauf, dass Schulbusse der Martinsschule jetzt wieder nur noch durch die Schriesheimer Straße fahren sollen. Dies berichtete diese Redaktion am Mittwoch, nachdem sich zwei Anwohner der Hirschberger Allee darüber beschwert hatten, dass die beauftragten Fahrdienstunternehmen die An- und Abfahrt durch das verkehrsberuhigte Wohngebiet abkürzten. Sie pochen auf eine alte Vereinbarung zwischen Stadt und Schulträger über die innerörtliche Fahrtroute.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt verlagert sich das Problem: „Immer wenn die Schulbusse fahren, ist unsere Schriesheimer Straße sowie schon sehr stark belastet“, sagt Anwohner Joachim Loose. Da praktisch nur diese beiden Routen Sinn machen, macht der früher in der Straßenbauverwaltung Tätige einen Kompromissvorschlag: „Hinfahrt durch die Schriesheimer Straße, Rückfahrt durch die Hirschberger Allee, dann haben alle die gleiche Belastung.“

Nicht gegeneinander ausspielen

Anwohner Axel Sturm ärgern „egoistische Forderungen aus der Hirschberger Allee, den Busverkehr nach dem St. Floriansprinzip ausschließlich der jetzt schon zehnmal stärker belasteten Schriesheimer Straße zuzumuten, selbst wenn es eine Vereinbarung geben soll“. Als Neu-Anwohner meint Stadtrat Karl-Martin Hoffmann auf Anfrage: „Das Verkehrsaufkommen hier ist sehr hoch und auf alle Fälle höher als in der Hirschberger Allee.“ Grundsätzlich sollte aber „vermieden werden, Anwohner verschiedener Straßen gegeneinander auszuspielen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2